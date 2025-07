Pelo menos 27 mortos em queda de avião sobre centro educativo no Bangladesh

Pelo menos 27 pessoas morreram, incluindo 25 crianças, depois de um caça se ter despenhado sobre um centro educativo em Daca, Bangladesh, na segunda-feira, indica um novo balanço hoje divulgado pelo conselheiro de Saúde do governo interino.

"Entre os mortos, 25 são crianças - muitas com menos de 12 anos - com queimaduras extensas. As outras duas vítimas são o piloto do avião e um professor da escola", disse Sayedur Rahman, citado pela imprensa local.

Até à data, as autoridades identificaram e entregaram às famílias cerca de 20 corpos.

Um balanço anterior do gabinete de imprensa do exército dava conta de 22 mortos na sequência da queda do avião militar.

O jato de treino F-7 BGI embateu contra o portão de um edifício de dois andares da Milestone School and College, localizada no bairro de Uttara, na zona norte de Daca. Muitos alunos estavam no local à hora do acidente, de acordo com a agência de notícias Europa Press.

Quanto aos feridos, 78 pessoas estão a ser tratadas em diferentes hospitais, cinco das quais encontram-se em estado crítico, notou Rahman.

O exército referiu anteriormente a existência de pelo menos 171 feridos, entre os quais 16 elementos das equipas de socorro - 14 militares, um agente da polícia e um bombeiro.

"Estamos a envidar todos os esforços possíveis para prestar cuidados médicos. No entanto, o estado de alguns pacientes continua a ser extremamente crítico", afirmou aina Rahman.

As primeiras investigações indicam que o acidente foi causado por uma falha mecânica, minutos após a descolagem do caça, que tinha partido às 13:06 (08:06 em Lisboa) da base aérea de Kurmitola, em Daca, para uma ação de formação regular.

Após a falha, o piloto tentou desviar a aeronave para evitar uma tragédia maior, acabando por se despenhar contra o edifício de dois andares da escola.

A Força Aérea já constituiu um comité de investigação de alto nível para apurar as causas do incidente.

O primeiro-ministro interino, Mohamed Yunus, enviou condolências aos feridos e às famílias das vítimas. "Este é um momento de profundo pesar para a nação", disse Yunus numa publicação na rede social Facebook.

"A perda sofrida pela equipa da Força Aérea, alunos, pais, professores, funcionários e outros associados à Milestone School é irreparável", sublinhou o primeiro-ministro interino.