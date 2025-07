Incêndio em navio obriga à evacuação de centenas de passageiros na Indonésia

Um incêndio no navio de passageiros KM Barcelona, que navegava no Centro da Indonésia, obrigou centenas de passageiros a saltar para o mar para escapar às chamas, estando a operação de salvamento ainda está a decorrer.

Por volta das 11:30, hora de Lisboa, não havia registo de vítimas mortais, informaram fontes oficiais, citadas pela agência EFE.

O barco, decorado com as cores e o escudo do Futebol Clube (FC) Barcelona, começou a arder quando viajava entre as ilhas de Talaud e Manado, capital da província de Celebes Setentrional, de acordo com o meio público de comunicação social Antara.

O porta-voz da Agência de Segurança Marítima da Indonésia, Teguh Prasetya, disse à Antara que as forças de segurança "ativaram imediatamente" um barco para evacuar os 280 passageiros a bordo.

Dois outros navios da marinha indonésia foram também enviados para o local do incidente, numa operação a que se juntaram navios da Agência de Busca e Resgate daquele país asiático e pescadores.

"O processo de evacuação continua e a nossa missão é salvar todos os passageiros", acrescentou Prasetya.

Até ao momento, as autoridades indonésias não comunicaram a existência de vítimas nem especificaram as causas do incêndio, que deflagrou "subitamente", quando a maioria dos passageiros estava a comer, segundo Alwina, uma testemunha citada pelo meio de comunicação social público.

"Estava a comer [...] quando de repente as chamas e o fumo entraram na ponte do barco, saltamos imediatamente para o mar", disse a fonte.

O incidente foi captado em vídeo e partilhado no 'Facebook' por um dos passageiros, Abdul Rahman Agu, que registou os momentos iniciais de pânico entre a tripulação ao observavam as chamas intensas e o fumo no KM Barcelona.

No mar e com um colete salva-vidas, tal como muitos outros passageiros que se atiraram à água para escapar às chamas, Agu documentou em vídeo o seu próprio resgate e chegada a terra.

Os acidentes marítimos são frequentes na Indonésia devido infraestruturas precárias, ao excesso de carga e de passageiros, à aplicação pouco rigorosa das normas de segurança e às condições meteorológicas adversas.

O barco é um dos principais meios de transporte no arquipélago indonésio, formado por mais de 17 mil ilhas e uma população de mais de 270 milhões de habitantes.