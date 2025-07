Bruxelas anuncia "acordo político" sobre tarifas com a Indonésia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou ontem um "acordo político" com a Indonésia sobre a conclusão das negociações destinadas a flexibilizar as barreiras comerciais, no final de uma reunião com o presidente, Prabowo Subianto.

"Estamos a viver um período turbulento e, quando a incerteza económica se alia à volatilidade geopolítica, parceiros como nós têm de se aproximar", disse von der Leyen, citada pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

"Por isso, hoje damos um grande passo em frente nesta parceria", acrescentou a líder europeia nas declarações aos jornalistas.