Detido autor de atropelamento em massa em Los Angeles

O condutor do automóvel que esta madrugada se lançou contra uma multidão em Los Angeles, ferindo pelo menos trinta pessoas, foi baleado e já está detido, apresentando ferimentos graves, informaram as autoridades.

O homem foi "transportado para o hospital e operado depois de ter sido baleado na confusão que se seguiu à sua colisão com um grupo de pessoas reunidas à porta de um clube noturno", referiu um dos responsáveis do Departamento de Polícia de Los Angeles ao canal norte-americano CBS.

"Ele está em estado grave", acrescentou, e poderá ser processado por "tentativa de homicídio".

O atropelamento em massa em Santa Monica Boulevard provocou mais de três dezenas de feridos, 23 dos quais tiveram de receber assistência hospitalar, com três em estado crítico.

De acordo com o alerta do departamento de Bombeiros de Los Angeles, as equipas de emergência assistiram três pessoas em estado crítico e seis com ferimentos graves, que foram transportadas para o hospital após um veículo ter abalroado a multidão, por motivos ainda desconhecidos.

Outras 19 pessoas foram levadas para unidades de saúde com ferimentos ligeiros, segundo a mesma fonte.

Para já, desconhecem-se as causas do atropelamento, que ocorreu por volta das duas horas da madrugada (10:00 em Lisboa), na zona leste de Santa Monica Boulevard.