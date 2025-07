EUA anunciam libertação de 10 cidadãos detidos na Venezuela

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou hoje que 10 cidadãos norte-americanos que estavam detidos na Venezuela foram libertados após um acordo entre os dois países e El Salvador.

"Graças à liderança do Presidente [Donald Trump], 10 americanos que estavam detidos na Venezuela estão a caminho da liberdade", afirmou o secretário de Estado norte-americano na rede social X.

Rubio adianta que o acordo, além da libertação de todos os detidos norte-americanos, prevê a libertação de presos políticos venezuelanos, agradecendo a sua concretização à sua equipa e "especialmente" ao Presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Ainda no âmbito do acordo, serão entregues à Venezuela todos os cidadãos venezuelanos detidos em El Salvador sob acusação de pertencerem à organização criminosa Tren de Aragua, segundo as autoridades dos três países.

Estes cidadãos venezuelanos haviam sido deportados dos Estados Unidos, no âmbito das operações de detenção de imigrantes ilegais levadas a cabo por ordem do Presidente Donald Trump.