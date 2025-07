Ex-motorista de Eduardo Cabrita conhece hoje sentença no caso do atropelamento na A6

O ex-motorista do antigo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, acusado do crime de homicídio por negligência grosseira pelo atropelamento de um trabalhador na Autoestrada 6 (A6), conhece hoje a sentença do Tribunal de Évora.

A sessão destinada à leitura da sentença está marcada para as 11:15 e realiza-se cerca de mês e meio após o início do julgamento.

Marco Pontes, que à data do atropelamento mortal do trabalhador Nuno Santos era motorista do então ministro da Administração Interna (MAI), é o único arguido do processo e responde pela prática de um crime de homicídio por negligência grosseira.

No arranque do julgamento, no dia 22 de maio passado, o ex-motorista disse não ter noção da velocidade a que seguia o carro, salientando que foi surpreendido pela presença do peão a meio da faixa da esquerda da autoestrada, em que seguia.

O arguido, que deixou de ser motorista do MAI em 2022, esclareceu então o tribunal que ninguém lhe deu instruções sobre a velocidade do carro, onde seguia o ministro, após uma deslocação a Portalegre, e que não tinha pressa para chegar a Lisboa.

Já nas alegações finais, há exatamente duas semanas, a procuradora do Ministério Público considerou que os factos que constam no despacho de pronúncia "encontram-se provados", pelo que o arguido "deve ser condenado por homicídio por negligência".

Os advogados da família da vítima mortal e da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M), que se constituíram assistentes no processo, pediram a condenação do arguido, enquanto a defesa e uma seguradora pugnaram pela absolvição.

À entrada para a primeira sessão de julgamento, os advogados da família da vítima mortal e da ACA-M, José Joaquim Barros e Paulo Graça, respetivamente, lamentaram que Eduardo Cabrita não fosse a julgamento neste caso.

Em paralelo, existe um pedido de indemnização cível por parte da mulher da vítima, no valor total de 60 mil euros.

O atropelamento remonta a 18 de junho de 2021, quando a viatura oficial em que seguia Eduardo Cabrita, conduzida por Marco Pontes, atropelou mortalmente Nuno Santos, de 43 anos, trabalhador de uma empresa que fazia a manutenção da A6, ao quilómetro 77,6 da via, no sentido Estremoz-Évora.

O Ministério Público acusou, no dia 03 de dezembro de 2021, Marco Pontes de homicídio por negligência, tendo, nesse mesmo dia, o então ministro da Administração Interna apresentado a sua demissão do cargo.