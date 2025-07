Lar de idosos na Venezuela funciona só com 40% da capacidade por falta de dinheiro

O Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira (LAR) está a funcionar a menos de 40% da sua capacidade por falta de recursos financeiros para receber os luso-venezuelanos.

O alerta foi dado em Caracas, pelo presidente do LAR, Carlos Carvalho, durante uma tertúlia do grupo "Los Panas" (Os Amigos), que juntou mais de duas centenas de portugueses e luso-venezuelanos no conhecido restaurante Belle Vue.

"Estamos limitados porque temos capacidade para acolher 100 avozinhos, mas só temos 39. Precisamos da colaboração de toda a gente, dos empresários, e dos portugueses que já viveram na Venezuela", disse à Agência Lusa.

Pedro Carvalho explicou que nem todos os portugueses que emigraram para a Venezuela tiveram a oportunidade de ter sucesso na vida, que alguns passam muitas dificuldades e que ao chegar à terceira idade "podem ser acolhidos no LAR", mas que é preciso apoio financeiro para manter as contas da instituição e o nível de qualidade na atenção que presta aos compatriotas.

"Os velhotes que estão connosco estão muito contentes, felizes por estar no LAR, mas podemos acolher muitos mais velhotes", desabafou, explicando que quem está em Portugal pode também fazer doações, através dos bancos portugueses.

Explicou ainda que "uma boa parte" da comunidade lusa local voltou para Portugal e que alguns optaram por voltar a emigrar para países do continente americano, para terras espanholas, mas que "há muitos compatriotas que já vivem há quase 60 anos na Venezuela e precisam de ajuda para continuar no país".

"Temos de conseguir uma maneira de tê-los bem acomodados, de que estejam contentes e de ajudá-los", frisou.

Por outro lado, alertou que há compatriotas que têm vergonha que se saiba que estão a passar dificuldades, que são pobres.

"Mas temos que pensar [dar prioridade aos] nos que precisam e querem ir para o LAR, para que disfrutem da melhor maneira possível os anos de vida que passem connosco", disse.

Explicou ainda que há casos de compatriotas que com o avançar da idade ficam sozinhos e sofrem de depressão.

Sobre os apoios atuais, explicou que o Governo de Lisboa e da Madeira têm feito aportes que são muito úteis e que algumas famílias contribuem mensalmente com uma quantia para ajudar na atenção, alimentação e tratamento médico dos parentes, mas que os recursos ficam consideravelmente aquém do necessário.

Ggrupos como Los Panas, as Academias do Bacalhau de Caracas e de Los Altos Mirandinos, os Parceiros da Nau Sem Rumo e os Heróis do Mar realizam constantemente tertúlias para angariar fundos.

Criado em 1999 e com capacidade para albergar uma centena de pessoas, o Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira foi projetado pela comunidade portuguesa da Venezuela e impulsionada pela Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas de Caracas.

O Lar homenageia o padre Joaquim Ferreira, membro fundador e guia espiritual daquela associação benemérita.

Tem uma área de construção de cinco mil metros e 11 mil de zonas verdes, está situado na urbanização Los Anaucos Norte, 15 minutos a sul de Caracas.