Itália prende cidadão chinês acusado pelos EUA de violar sistemas informáticos

A polícia italiana prendeu um cidadão chinês acusado pelos Estados Unidos de ter violado sistemas informáticos no estado do Texas, em 2020, para espiar a investigação sobre vacinas contra a Covid-19, noticiou hoje a agência Ansa.

O indivíduo foi detido a 3 de julho, no aeroporto de Milão. O cidadão chinês está preso desde então, aguardando uma decisão judicial sobre a sua extradição para os Estados Unidos, um processo que deverá demorar várias semanas.

De acordo com uma investigação do FBI, a polícia federal norte-americana, o homem fazia parte de um grupo de piratas informáticos "que alegadamente realizaram operações de espionagem, nomeadamente em 2020, sobre as vacinas anti-Covid 19 produzidas na Universidade do Texas", segundo a Ansa.

Xu Zewei, 33 anos, vive em Xangai e trabalha numa empresa de informática.

Os Estados Unidos emitiram um mandado de captura internacional contra ele em novembro de 2023, acusando-o, entre outras coisas, de "conspiração para cometer fraude informática" e "acesso não autorizado a computadores protegidos".