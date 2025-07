Brasil quer reforço do combate ao racismo no desporto e cooperação ambiental na CPLP

O Brasil propôs que o combate ao racismo no desporto e a criação de uma rede para acordos ambientais estejam incluídas nas resoluções a serem adotadas na XV Cimeira da CPLP que se realiza sexta-feira em Bissau.

"O Brasil propôs algumas resoluções a serem adotadas na Conferência para avançar em objetivos comuns. Uma delas, por exemplo, trata do combate ao racismo no desporto e outra da criação de uma rede de pontos focais de acordos multilaterais ambientais, para aprimorar a coordenação nesse tema", disse à Lusa, numa resposta por escrito, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, Secretário de África e de Oriente Médio do Ministério de Relações Exteriores, que chefia a delegação brasileira na XV Cimeira da CPLP.

Para além disso, o Governo brasileiro vai "apoiar o processo de modernização da gestão da CPLP e seu alinhamento às melhores práticas internacionais" através da aprovação de um novo regulamento financeiro para a organização.

O Brasil olha para a XV Cimeira da CPLP que decorre na capital da Guiné-Bissau, país que assume agora a presidência da organização durante dois anos, como uma "oportunidade para aprofundar a cooperação e a concertação política" entre o país e a CPLP.

A promoção de uma plataforma técnica na CPLP para soberania alimentar e combate à fome é um dos temas a ser discutido na cimeira, um tema caro para o Brasil que tem encetado esforços na sua política externa para fortalecer a cooperação internacional na segurança alimentar e nutricional.

Exemplo disso foi o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, em 2024, durante a presidência brasileira do G20.

À exceção de Cabo Verde, tanto o secretariado executivo da CPLP como os restantes Estados-membros já são membros da Aliança Global.

"Há expectativa de que Cabo Verde adira em breve, e assim todos os países da CPLP passarão a integrar a iniciativa", sublinhou o diplomata brasileiro.

O embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte lidera a delegação à cimeira na Guiné-Bissau, uma vez que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, antecipou o seu regresso da Europa a Brasília devido à escalada comercial que o Brasil enfrenta com os Estados Unidos, explicou à Lusa fonte do Itamaraty.

A Cimeira dos chefes de Estado e de Governo está agendada para esta sexta-feira e foi antecedida por outras iniciativas, como a reunião dos pontos focais, do Conselho de Segurança Alimentar, do Comité de Concertação Permanente, ao nível dos embaixadores, e do Conselho de Ministros, que reuniu hoje os chefes da diplomacia.

Integram a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.