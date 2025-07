O primeiro-ministro defendeu hoje que "o país está melhor e a vida dos portugueses está melhor", mas admitiu que existem "muitos problemas" e o foco do Governo será a sua resolução.

"Governar não é reagir ao ruído, é agir para preparar o futuro, não é procurar falsos papões, é encontrar soluções", afirmou Luís Montenegro, na abertura do debate do estado da nação, o último antes da interrupção do parlamentar para as férias parlamentares.