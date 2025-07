Sindicato dos Jornalistas pede reunião ao JN e O Jogo sobre "sinergias" entre jornais

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) informou hoje que pediu uma reunião urgente às direções de informação do Jornal de Notícias (JN) e do Jornal O Jogo sobre possíveis "sinergias" entre os dois meios.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato indica que o pedido surge depois de ter sido "comunicado aos trabalhadores que haverá uma sinergia, uma fusão", cujos "moldes" serão detalhados "nos próximos dias".

Em comunicado, o SJ adiantou ainda que o anúncio foi "feito à redação do Jornal de Notícias (JN), no início desta semana" e que em causa está "a fusão da secção de desporto do generalista com a do diário desportivo" em "breve".

A Lusa contactou o diretor do JN que não quis prestar declarações.

"O SJ vê esta intenção com profunda preocupação pois coloca em causa o pluralismo e a diversidade de dois títulos informativos autónomos e distintos, que têm contribuído, desde a sua existência, para a multiplicidade de visões e leituras da realidade informativa do país", refere, na mesma nota.

O sindicato liderado por Luís Filipe Simões manifesta-se ainda preocupado com "estas anunciadas sinergias", dado que estas "vêm, normalmente, cortes de postos de trabalho e atropelos aos direitos das pessoas trabalhadoras".

Na mesma nota, o SJ sublinha que "há direitos que têm que ser garantidos e que há leis para cumprir" e critica a "tendência de fazer mais com menos" que "começa a fazer escola no nosso país", indicando que "já ficou provado que não é solução para os problemas das empresas de comunicação social".

Segundo o sindicato, "não é de mais lembrar que a concentração mediática enfraquece a democracia e retira liberdade de escolha aos leitores, diminuindo a sua capacidade crítica e de escolha", remata.

O negócio da venda do Jornal de Notícias (JN), entre outros títulos da Global Media, à Notícias Ilimitadas foi fechado no final de julho.

O negócio envolveu a compra do Jornal de Notícias, Jornal de Notícias História, da TSF, dos 'sites' NTV e Delas, Notícias Magazine, O Jogo, Volta ao Mundo e Evasões.