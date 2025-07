China regista surto de febre chikunyunga com 478 casos no sudeste do país

As autoridades de saúde da cidade chinesa de Foshan, no sudeste do país, alertaram hoje para um surto local de febre chikungunya, associado a um caso importado, com 478 infeções confirmadas até segunda-feira.

O surto foi detetado a 08 de julho através dos sistemas locais de vigilância epidemiológica, ativando de imediato um plano de resposta das autoridades sanitárias municipais, segundo noticiou hoje a agência de notícias oficial China News Service.

A febre chikungunya é uma doença viral causada por um vírus homónimo, transmitido principalmente por mosquitos do género Aedes. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, dores articulares intensas e erupções cutâneas.

As autoridades locais intensificaram as ações de deteção ativa de casos, fumigação nas áreas afetadas e campanhas de sensibilização, apelando à população para reforçar as medidas de prevenção contra picadas de mosquito.

O surto surge em plena época de calor e chuvas no sul da China, condições que favorecem a proliferação de mosquitos vetores da doença.

O período de incubação do vírus varia geralmente entre dois e quatro dias, podendo estender-se até uma semana. As manifestações clínicas incluem febre súbita, inchaço articular, erupções cutâneas e fadiga.