Portugueses gastam mais em viagens neste Verão

Os portugueses estão a gastar mais nas férias de verão deste ano face a 2024, segundo o mais recente Barómetro de Viagens da ANAV -- Associação Nacional de Agências de Viagens

Ainda assim, o maior crescimento na procura verificou-se nos pacotes com valores entre os 600 e os 1.200 euros, refere o estudo divulgado hoje pela associação.

Entre os destinos mais escolhidos para o verão de 2025, Cabo Verde lidera as preferências dos portugueses, seguido da República Dominicana e das ilhas espanholas. Face ao verão passado, a principal alteração foi a inversão entre o segundo e o terceiro destino mais procurado.

A relação qualidade-preço mantém-se como o critério mais decisivo na hora de escolher a viagem (92,2% das respostas), muito à frente do segundo fator, o tempo despendido nas viagens de ida e volta, que recolheu 25,5%.

Para o presidente da ANAV, Miguel Quintas, o setor tem contribuído decisivamente para estas tendências: "O trabalho desenvolvido pelas agências de viagens faz com que exista hoje no mercado uma oferta muito mais competitiva em destinos como as Caraíbas ou África do que em Portugal. Ao contrário do que se convencionou, os preços praticados no mercado nacional não são a única explicação para as tendências verificadas nos últimos anos".

O Barómetro de Verão 2025 baseia-se em respostas de 51 agências de viagem a um questionário com seis perguntas e tem como objetivo identificar as tendências, motivações e prioridades dos consumidores.