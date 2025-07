Equipas de emergência suspendem buscas no Texas após novos alertas de cheias

As equipas de emergência suspenderam as buscas por vítimas de inundações no centro do Texas na manhã de ontem, devido a novos alertas de que chuvas adicionais poderiam causar novamente o transbordamento dos cursos de água.

Foi a primeira vez que uma nova onda de mau tempo interrompeu as buscas desde as inundações no início deste mês.

Autoridades do Corpo de Bombeiros de Ingram ordenaram que as equipas de busca evacuassem imediatamente o corredor do Rio Guadalupe, no Condado de Kerr, até novo aviso, alertando que o potencial de uma inundação repentina é alto.

Equipas de busca e salvamento têm procurado vítimas desaparecidas das inundações do fim de semana de 04 de julho, que mataram pelo menos 129 pessoas e deixaram mais de 170 desaparecidas.

Com a forte chuva que caía hoje, meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia alertaram que o nível do Rio Guadalupe poderia subir para quase 4,6 metros até à tarde, cerca de 1,5 metros acima do nível de inundação e o suficiente para submergir a ponte da Rodovia 39, perto de Hunt.

As águas subiram 8 metros no Rio Guadalupe em apenas 45 minutos antes do amanhecer de 04 de julho, arrastando casas e veículos, e desde então, equipas de busca têm usado helicópteros, barcos e 'drones' para procurar vítimas e resgatar pessoas presas em árvores e em acampamentos isolados por estradas destruídas pela água.

Acredita-se que mais de 160 pessoas ainda estejam desaparecidas e pelo menos 118 morreram nas enchentes que devastaram a região de Hill Country, no Texas.