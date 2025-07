A Polícia de Segurança Pública (PSP) destruiu hoje quase oito mil armas e, só este ano, quase três mil armas foram entregues a esta polícia voluntariamente.

Em comunicado, a PSP explicou que a operação de destruição de armas aconteceu hoje, na sequência do dia mundial pelo desarmamento, que foi assinalado na quarta-feira.

No total, foram destruídas hoje 7.879 armas, entre armas de fogo longas, curtas e armas brancas. Desde 2013, a PSP destruiu mais de 318 mil armas, sendo 2018 o ano em que foram destruídas mais armas - 37.351.

As armas destruídas em maior quantidade são as armas de fogo longas. Olhando para os números deste ano, das quase 8 mil armas destruídas, mais de 4 mil são armas de fogo longas, mais de 2 mil são armas de fogo curtas e mais de mil são armas brancas.

De acordo com os números avançados hoje pela PSP, as armas de fogo são o tipo mais apreendido por esta polícia. Em 2024, foram apreendidas 2.655 armas de fogo e 1.662 armas brancas.

Já as entregas voluntárias aparecem em maior volume. Desde 2019, o número de entregas voluntárias ultrapassou as 92 mil armas.

A PSP realçou ainda que, desde 2018, foram reutilizadas 2.290 armas, "nas várias vertentes legalmente possíveis": 610 armas de fogo e bastões extensíveis foram para formação e atividade operacional, 906 armas foram para a coleção de espécies da PSP e 774 foram para a coleção museológica.

Além das armas, a PSP promove também a destruição de munições. Entre 2019 e 2024, foram destruídas mais de 42 toneladas de munições e cartuchos.

Tendo em conta os resultados positivos da operação feita no ano passado, em foram entregues à PSP 173 armas entre julho e agosto, esta polícia começou no primeiro dia de julho uma operação semelhante, que se estende até ao último dia de agosto. Esta operação é "dedicada à informação sobre as normas referentes à posse, uso e transmissão de armas de fogo e munições, promovendo o licenciamento e recolhas de armas".