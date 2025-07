Dois agentes da PSP detidos nas buscas a esquadras por suspeitas de tortura

Dois agentes da PSP foram hoje detidos na sequência de buscas feitas pelo Ministério Público por suspeitas do crime de tortura, adiantou à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a mesma fonte, as buscas que começaram esta manhã e que contaram com a presença do Ministério Público e da PSP já terminaram e foram cumpridos os dois mandados de detenção emitidos no âmbito deste processo.

Em causa estão suspeitas de crimes de tortura, ofensas à integridade física qualificadas, peculato e falsificações, indicou a Procuradoria-Geral da República (PGR), numa nota publicada esta manhã no seu 'site'.

"Até ao momento, encontram-se denunciados cerca de uma dezena de ilícitos", acrescentou a PGR, referindo ainda que foi a PSP que denunciou os factos em investigação.

As buscas decorreram em algumas esquadras da primeira Divisão Policial de Lisboa e fonte policial adiantou à Lusa que aconteceram, pelo menos, nas esquadras do Bairro Alto e do Rato.

Além das buscas feitas nas esquadras, o Ministério Público fez também buscas domiciliárias.

Contacto pela Lusa, o Ministério da Administração Interna indicou que não vai fazer qualquer comentário sobre as buscas.