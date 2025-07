Venda de 49% é uma ponte para o comprador atingir 100%, diz o SNPVAC

O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, afirmou hoje que a venda de 49% da TAP é "uma ponte" para que um possível comprador atinja os 100%.

"Os 49% são uma ponte para que posteriormente um possível comprador possa atingir os 100%", disse o presidente do sindicato em declarações à Lusa.

Ricardo Penarroias disse ainda estar preocupado com os termos da venda tendo em conta que o Governo não teve o "cuidado de discutir o tema com os tripulantes de cabine".

"Nós temos muitas reticências, sobretudo, e até pelo facto de, mais uma vez, o Governo não ter tido o cuidado de discutir o tema com os tripulantes de cabine", reiterou.

O presidente lembrou também que "o principal objetivo é a manutenção de postos de trabalho" e não só apenas por "36 meses".

O sindicalista disse ainda que este anúncio da venda da companhia aérea não serve "os interesses económicos da empresa" e também não "salvaguarda os interesses económicos do país", mas sim "os interesses políticos de um partido".

"E aquilo a que se assistiu no fundo foi a um espetáculo triste, em que se o objetivo era desvalorizar a empresa, então o trabalho foi bem feito, mas com a consciência de prestar um mau serviço à empresa e ao país", afirmou o presidente do SNPVAC.

O Governo aprovou na quinta-feira o decreto-lei que inicia o processo de privatização da TAP e no qual pretende alienar até 49% do capital da companhia aérea.

A aprovação do decreto-lei com as condições para a alienação da TAP é o primeiro passo para arrancar com a venda da companhia aérea, que vai voltar a ter acionistas privados depois de em 2020 o Governo ter avançado para a nacionalização no âmbito do impacto da pandemia no transporte aéreo.