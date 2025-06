Turbulência provocou nove feridos em avião que teve de aterrar de emergência na Alemanha

Fortes tempestades no sul da Alemanha forçaram um voo da Ryanair a fazer uma aterragem de emergência na noite de quarta-feira, após uma violenta turbulência que provocou ferimentos em nove pessoas, informou hoje a polícia alemã em comunicado.

O voo, que seguia de Berlim para Milão, com 179 passageiros e seis tripulantes a bordo, enfrentou uma turbulência tão intensa por volta das 20:30 (19:30 em Lisboa) que o piloto foi forçado a fazer uma paragem não programada no Aeroporto de Memmingen, na Baviera.

Oito passageiros e um tripulante ficaram feridos.

Três pessoas foram levadas para o hospital em Memmingen para tratamento.

Como precaução, todos os passageiros foram examinados pelos serviços de emergência para verificar se havia ferimentos.

As autoridades não permitiram que o avião continuasse a viagem, e a companhia aérea garantiu transporte em autocarro para os passageiros.

Milão fica a cerca de 380 quilómetros a sul de Memmingen.

De acordo com a agência de notícias alemã DPA, na região, as fortes tempestades danificaram várias casas, nomeadamente em Ulm e Baden-Württemberg. Há registo de estragos em outros zonas do país.

O DWD alertou que novas tempestades deverão atingir o país, com previsão de granizo, ventos fortes e chuvas torrenciais localizadas.