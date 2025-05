Duas pessoas morreram na sequência da queda de um pequeno avião na Alemanha

Um avião de pequenas dimensões despenhou-se hoje no terraço de um edifício residencial no oeste da Alemanha e duas pessoas morreram, avançou a polícia.

O acidente ocorreu em Korschenbroich, perto da cidade de Mönchengladbach e não muito longe da fronteira com os Países Baixos.

O avião embateu no terraço do edifício e deflagrou um incêndio, a polícia disse que duas pessoas morreram e que uma delas seria o piloto da aeronave, noticiou a agência noticiosa alemã dpa.

Não ficou imediatamente claro se a outra pessoa estava no avião ou em terra.

De acordo com as autoridades, as causas do acidente ainda não foram apuradas.