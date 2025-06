Treze distritos sob aviso laranja até segunda-feira devido a tempo quente

treze distritos de Portugal continental vão estar até segunda-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, anunciou esta madrugada o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Évora, Faro, Setúbal, Beja e Portalegre foram colocados sob aviso laranja, devido "à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", entre as 00:00 de hoje e as 23:00 de segunda-feira, de acordo com um comunicado do IPMA.

Devido à previsão de tempo quente, o IPMA colocou também sob aviso laranja Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Coimbra entre as 00:00 de domingo e as 23:00 de segunda-feira. Estes oito distritos estão sob aviso amarelo até às 00:00 de domingo.

Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Braga vão estar também sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 23:00 de segunda-feira.

Há também um aviso em vigor para as Regiões Montanhosas da Madeira.

Madeira sob ‘aviso amarelo’ devido ao tempo quente O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir um aviso amarelo devido ao tempo quente que far-se-á sentir no arquipélago durante este fim-de-semana.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, o menos grave, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse na sexta-feira que vai reforçar o nível de prontidão de combate a incêndios rurais este fim de semana devido à previsão de calor extremo em Portugal continental.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou que as situações de calor extremo têm riscos para a saúde, recomendando que se beba água, evite bebidas alcoólicas e opte por ambientes frescos ou climatizados.

Num conjunto de recomendações divulgadas na página da internet, a DGS lembra os avisos do IPMA, que prevê uma subida de temperaturas, com as máximas a poderem ultrapassar os 40 graus nalgumas regiões do país, e pede cautela aos cidadãos.

Todas as regiões do continente com risco muito elevado de exposição à radiação UV

Todas as regiões de Portugal continental apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O IPMA prevê para hoje, no continente, tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro, em especial até ao meio da manhã, e no interior durante a tarde, e subida de temperatura, em especial da máxima.

Prevê também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior das regiões Centro e Sul durante a tarde e neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental, em especial a norte do Cabo Raso.

O vento soprará em geral fraco predominando do quadrante norte, sendo do quadrante leste até ao meio da manhã, e soprando por vezes moderado (até 30 km/h) na faixa costeira ocidental. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 43 graus Celsius, em Beja, e os 25, em Aveiro.