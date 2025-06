Desemprego diminui entre diplomados e há 87 cursos que garantem emprego a todos

Os recém-diplomados em Portugal são cada vez menos afetados pelo desemprego, havendo 87 cursos em que a taxa de desemprego é zero, por oposição a outras 80 formações em que o desemprego é superior à média nacional.

Estes são alguns dos dados disponíveis desde hoje no portal Infocursos, onde os jovens que se querem candidatar ao ensino superior podem obter informações sobre os mais de seis mil cursos, entre licenciaturas, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP).

A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) analisou a percentagem de alunos que após terminarem a licenciatura ou mestrado tinham pedido ajuda ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para encontrar trabalho e detetou que, no final de 2023, eram muito menos do que no ano anterior.

Entre os alunos de instituições públicas, a taxa era de 2,4%, o que representa uma redução de 0,7 pontos percentuais em apenas um ano, e entre os recém-diplomados de instituições privadas a taxa era de 2,5% (menos 1,2 pontos percentuais do que no ano anterior).

Num ano em que a taxa de desemprego nacional foi de 6,5%, os dados confirmam que a formação superior é cada vez mais uma arma contra o desemprego e que são cada vez menos os que se inscrevem nos centros de emprego à procura de trabalho.

A Lusa comparou mais de mil licenciaturas e mestrados integrados e encontrou 87 cursos com taxas de desemprego zero: Foram mais de dez mil diplomados que concluíram a sua formação não recorreram aos centros de emprego. Desta lista destaca-se a área da saúde, mas também há muitos cursos que habilitam os diplomados a dar aulas.

Os cursos de Medicina em várias faculdades do país ou o curso de Direito, da Universidade Católica, destacam-se por terem formado milhares de diplomados com uma taxa de desemprego zero.

O relatório nacional "Balanço Anual da Educação 2025" revelou esta semana que os jovens com maior qualificação conseguem melhores salários e têm mais facilidade em encontrar emprego: Ter um mestrado representa um salário cerca de 80% superior ao de um trabalhador com apenas o ensino secundário, lê-se no estudo divulgado pelo Edulog.

Mas ainda existem cursos que não dão esse garante. A análise feita pela Lusa encontrou 80 cursos com uma taxa de desemprego acima da média nacional em 2023, que chegou aos 6,5%.

Nestes cursos que parecem levar a mais casos de desempregados -- 78 licenciaturas e apenas dois mestrados - diplomaram-se 8.665 alunos, a maioria em instituições públicas (59 públicos vs 21 privados).

Os 80 cursos com maior percentagem de alunos que se inscreveram no IEFP são maioritariamente ministrados em institutos politécnicos (48), sendo que a formação com a maior taxa de desemprego é o de Serviço Social, da Universidade Católica.

O Infocursos apresenta informação variada sobre mais de seis mil formações em Portugal, podendo ser uma ajuda para os alunos que pretendam ingressar no ensino superior: O calendário de candidaturas para o próximo ano letivo de 2025/2026 decorre entre os dias 21 de julho a 4 de agosto, com os resultados a serem divulgados a 24 de agosto.