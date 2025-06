Zelensky agradece a Trump disponbilidade para ajudar à paz

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje ao homólogo norte-americano, Donald Trump, a "disponibilidade para ajudar a aproximar a paz", após uma "longa e substantiva reunião" na cimeira da NATO, nos Países Baixos.

"Agradeço ao senhor Presidente, agradeço aos Estados Unidos", escreveu Zelensky na rede social X.

"Agradecemos a atenção e a disponibilidade para ajudar a aproximar a paz", acrescentou.

O Presidente ucraniano relatou que, no encontro com Trump, durante a cimeira da NATO, que termina hoje em Haia, os dois líderes abordaram "todas as questões verdadeiramente importantes".

"Discutimos como alcançar um cessar-fogo e uma paz real. (...) Falámos sobre como proteger o nosso povo", descreveu.

Zelensky remeteu "mais detalhes" para breve.