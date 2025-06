Sancho Gomes e Rui Abreu visitam Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas de Caracas

No segundo dia de visita oficial à Venezuela, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, acompanhado pelo chefe de gabinete da presidência do Governo Regional, Rui Abreu, visitaram a Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas de Caracas.

"A ocasião foi marcada pela assinatura de um protocolo de apoio do Governo Regional àquela associação presidida por Lucecita Rodrigues, após uma visita às instalações, onde esteve presente a restante comitiva madeirense: os conselheiros da Diáspora Madeirense, Aleixo Vieira e Nelson Nunes, e o presidente do Conselho de Administração do Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta", indica nota à imprensa.

Sancho Gomes agradeceu o trabalho de solidariedade que as Damas Portuguesas fazem junto das mais de uma centena de famílias madeirenses e destacou o apoio dado pelo Governo Regional da Madeira a esta associação de cariz solidário.

Lucecita Rodrigues aproveitou a ocasião para agradecer o apoio do Governo Regional, não apenas financeiro, mas institucional.

A comitiva encontra-se na Venezuela entre os dias 23 de Junho e 2 de Julho, no âmbito das celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

"Durante os 10 dias da visita oficial, a delegação visitará cidades como Caracas, Barquisimeto, Valência, Maracay e Los Teques, onde residem cerca de meio milhão de madeirenses e seus descendentes", revela ainda a mesma nota.

Refere que "com esta deslocação, o Governo Regional pretende reforçar os laços com uma das maiores e mais representativas comunidades da diáspora madeirense no mundo, reconhecendo o papel histórico, social e económico da comunidade luso-venezuelana".

Por fim, diz que "grande parte da agenda será dedicada à visita de associações madeirenses com atividade cultural, recreativa, gastronómica e solidária, mas também haverá espaço para encontros com o corpo diplomático e consular português, bem como com conselheiros, empresários e figuras de relevo da Madeira".