Air India suspende voos para Médio Oriente, América do Norte e Europa

A companhia aérea Air India anunciou que cessou as operações no Médio Oriente e os voos para a Europa e costa leste da América do Norte, na sequência do ataque iraniano a uma base norte-americana no Qatar.

"Tendo em conta a situação no Médio Oriente, a Air India cessou todas as operações na região, bem como os voos de e para a costa leste da América do Norte e Europa, com efeitos imediatos e até nova ordem", declarou na segunda-feira à noite a companhia aérea em comunicado.

Na segunda-feira à noite, Iraque, Barém, Kuwait e Qatar encerraram os espaços aéreos, embora os dos três últimos países tenham sido gradualmente reabertos após o ataque iraniano.

A Air India afirmou que está em contacto com os conselheiros de segurança e a acompanhar a evolução da situação no Médio Oriente.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo, na madrugada do passado domingo.

Fordo, que tem com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizado a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.