Guterres condena ataque terrorista em Damasco e exige responsabilização

O secretário-geral da ONU condenou hoje o ataque terrorista de domingo contra uma igreja em Damasco, e exigiu que os responsáveis sejam responsabilizados.

António Guterres expressou as condolências às famílias das vítimas e reiterou que todos os perpetradores de terrorismo devem ser responsabilizados, de acordo com um comunicado.

O líder da ONU pediu ainda uma investigação completa ao ataque, o qual foi atribuído ao grupo extremista Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), segundo uma investigação preliminar das autoridades sírias.

Ainda de acordo com as autoridades sírias, o ataque matou pelo menos 25 pessoas e feriu 63 outras, no centro da capital síria, depois de um homem ter entrado numa igreja, feito disparos e de seguida ter acionado um colete com explosivos.