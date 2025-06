BE quer que Portugal condene "plano de Trump e Netanyahu" para dominar região

Lisboa, 22 jun 2025 (Lusa) -- A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE) apelou hoje para que Portugal condene o "plano de Trump e Netanyahu" para dominar o Médio Oriente, insistindo que o Governo deve impedir a utilização da Base das Lajes pelos EUA.

"Já conhecemos outras guerras preventivas, baseadas em ameaças inventadas. O plano de Trump e Netanyahu para dominarem o Médio Oriente é ilegal e terá consequências terríveis no mundo", lê-se numa publicação da depurada única na rede social 'X', antigo Twitter.

Esta posição da bloquista surge depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter confirmado este sábado que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) atacaram três centros nucleares no Irão, entrando na guerra de Israel contra aquele país.

Na ótica do BE, Portugal deve condenar o plano dos EUA e do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, "e impedir a utilização das bases norte americanas em solo nacional".

O BE já questionou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, se tem conhecimento da "súbita intensificação" do recurso à Base Aérea das Lajes, no arquipélago dos Açores, pelos EUA, ou se recebeu alguma explicação sobre a recente presença de mais de uma dezena de aviões reabastecedores da Força Aérea norte-americana naquela infraestrutura militar.