Defesas aéreas russas abateram 62 drones ucranianos

As defesas aéreas da Rússia abateram na quinta-feira à noite um total de 62 drones ucranianos de asa fixa sobre nove regiões do país, dois deles perto de Moscovo, informaram hoje as autoridades russas.

Um relatório do Ministério da Defesa, divulgado no Telegram, indicava inicialmente que as antiaéreas tinham destruído um total de 61 drones, um deles perto da capital russa.

Pouco depois, o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, precisou que afinal tinha caído um segundo aparelho perto da capital.

"Destruíram outro drone que voava em direção a Moscovo", escreveu o autarca, no seu canal de Telegram.

O ataque aéreo suspendeu temporariamente as operações nos aeroportos das cidades de Kaluga e Volgogrado, antiga Estalinegrado.

O Ministério da Defesa revelou entretanto que mais de um terço (22) dos drones ucranianos abatidos na última noite foram destruídos sobre a região de Oryol, a cerca de 40 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.

Na quinta-feira, as autoridades da Ucrânia e da Rússia asseguraram ter destruído, de cada lado, mais de 80 drones lançados contra os seus territórios durante as horas anteriores, no âmbito da guerra iniciada com a invasão russa em 2022.