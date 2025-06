Fase final de repatriamento de portugueses em Israel a decorrer

A fase final do repatriamento de cidadãos portugueses em Israel está a decorrer hoje de manhã, na sequência do conflito com o Irão, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Está a decorrer neste momento a fase final da operação desencadeada e coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, de repatriamento de portugueses de Israel", referiu o ministério, em comunicado, indicando que o voo da TAP deverá chegar ao aeródromo de Figo Maduro, na zona do aeroporto de Lisboa, por volta das 18:30.

Estará presente no local o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa.

O Governo português anunciou esta semana o encerramento temporário da embaixada em Teerão, a par da continuação das operações de repatriamento no Médio Oriente.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Mais de 400 cidadãos da União Europeia, de países como Eslováquia, Lituânia, Grécia e Polónia, foram retirados de Israel na sequência do encerramento do espaço aéreo israelita devido às tensões na região, em voos apoiados pela Comissão Europeia.