Macron defende que EUA devem "trazer todos de volta às negociações"

O Presidente francês defendeu hoje a necessidade de os Estados Unidos "trazerem todos de volta à mesa das negociações" no conflito entre Israel e Irão, alertando que uma mudança de regime em Teerão através da guerra levará ao caos.

Emmanuel Macron frisou, durante uma conferência de imprensa à margem da cimeira do G7 no Canadá, que qualquer tentativa de mudança de regime no Irão através da guerra levará ao caos no país do Médio Oriente.

Donald Trump elevou hoje significativamente a voz contra Teerão, afirmando que os Estados Unidos "sabiam exatamente onde" o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, mas que não tinham planos para o matar "por enquanto".

"Agora, temos o controlo total e completo sobre os céus do Irão. O Irão tinha bons detetores aéreos e outros equipamentos de defesa, e muitos, mas não se comparam aos que são feitos, concebidos e fabricados nos Estados Unidos. Ninguém o faz melhor do que os bons e velhos Estados Unidos", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

As suas declarações surgiram minutos depois de o vice-presidente norte-americano, JD Vance, ter confirmado que Trump poderá considerar necessário adotar "mais medidas" para travar o programa de enriquecimento de urânio do Irão.

O governante francês foi também hoje questionado sobre as críticas que lhe foram dirigidas na véspera pelo chefe de Estado norte-americano ao falar sobre o conflito no Médio Oriente, com Macron a destacar que "o cessar-fogo, foi sobretudo Trump que falou sobre ele".

Macron garantiu também que não se deixou comover pelas críticas que Donald Trump lhe dirigiu, classificando o incidente como um acidente.

Donald Trump atacou o chefe de Estado francês na sua rede social, a Truth Social, alegando que "nunca percebe nada", visivelmente incomodado por ver Emmanuel Macron a falar pelo republicano sobre os seus planos para resolver o conflito entre Israel e o Irão.

Israel iniciou em 13 de junho uma ofensiva contra o Irão, alegando ter como alvo o programa nuclear do país e a capacidade de fabrico de mísseis.

O Irão respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra diversas cidades israelitas.

Desde sexta-feira, terão morrido mais de 200 pessoas no Irão, incluindo altos oficiais militares mas também cientistas do programa nuclear, e cerca de três dezenas em Israel devido aos bombardeamentos mútuos, segundo as duas partes.