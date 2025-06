Macron visitará a 15 deste mês a Gronelândia cobiçada por Trump

O Presidente francês, Emmanuel Macron, fará uma visita oficial à Gronelândia a 15 deste mês para demonstrar o seu apoio a este território autónomo da Dinamarca cobiçado por Donald Trump, anunciou hoje o Palácio do Eliseu.

Segundo um comunicado da Presidência francesa, a visita de Macron surge a convite dos primeiros-ministros da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, e da Dinamarca, Mette Frederiksen, e visa reforçar a cooperação de Paris com o território autónomo dinamarquês.

O Presidente francês, que depois irá para a cimeira do G7, no Canadá, será o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar o país desde as ameaças de anexação feitas por Trump.

Na Gronelândia, os três líderes irão debater "a segurança no Atlântico Norte e no Ártico, bem como assuntos relacionados com as alterações climáticas, a transição energética e a segurança do abastecimento de minerais críticos", indica a presidência francesa.

A visita visa "reforçar a cooperação com a Gronelândia nestas áreas e contribuir para o reforço da soberania europeia", sublinha.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro, Trump tem repetido com frequência que pretende tomar posse, "de uma ou de outra forma", do imenso território ártico, rico em recursos minerais e estrategicamente localizado.