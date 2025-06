Banco de Portugal alerta para tentativas de fraude com falsas carteiras de criptoativos

O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje para tentativas de fraude relacionadas com a reativação de falsas carteiras de criptoativos, de acordo com um comunicado, publicado no seu 'site'.

A entidade deu conta de "tentativas de fraude em que, através de chamadas telefónicas, e-mails ou mensagens, realizadas maioritariamente em língua inglesa, os infratores se fazem passar por representantes de entidades que alegadamente gerem investimentos em criptoativos ou que se disponibilizam para ajudar na recuperação de criptoativos supostamente detidos pela vítima".

Segundo o BdP, o infrator "identifica a vítima pelo nome", procurando assim reforçar "a aparência de legitimidade do contacto", e informa-a "de que tem, em seu nome, uma carteira digital com um saldo positivo, em estado inativo, o que implicará a perda dos fundos nela alegadamente existentes".

Segundo a informação disponibilizada, "para reativar a carteira e supostamente recuperar os fundos investidos em criptoativos, a vítima é induzida a realizar pagamentos", sendo que o infrator pode, ainda, "disponibilizar o acesso a uma plataforma online, na qual a vítima consegue ver o saldo fictício da sua carteira digital".

Nessa plataforma, referiu, "a evolução do saldo pode aparentar uma valorização da carteira, conduzindo a vítima a realizar novos pagamentos, para reforço da mesma, em busca de retornos elevados".

O BdP alertou para a probabilidade de que "o autor destes contactos não represente nenhuma entidade gestora de carteiras de criptoativos" e de que tanto a carteira digital como a plataforma online disponibilizada "sejam fictícias".

"Por isso, nestas situações, não efetue pagamentos para reativação ou reforço de carteiras digitais de criptoativos", aconselhou a instituição.

"Se suspeitar que possa ter sido vítima de fraude, informe os órgãos de polícia criminal competentes (PSP, GNR ou PJ) ou o Ministério Público", rematou.