Novo Banco vendido por 6,4 mil milhões de euros

O novobanco acaba de anunciar que "o seu acionista maioritário, a Nani Holdings S.à r.l. (uma entidade detida pela Lone Star Funds), assinou um Memorando de Entendimento para a venda da sua posição acionista ao BPCE, por um montante equivalente a uma valorização de aproximadamente €6,4 mil milhões, no final de 2025, para 100% do capital social".

Na comunicação explica-se que "esta transação conclui o processo de transformação do novobanco, realizado com o apoio dos seus stakeholders, tornando-o num dos bancos mais rentáveis da Europa, com um objetivo de rentabilidade sobre capital tangível (RoTE), de médio prazo, superior a 20%. O Banco reforçou o seu perfil financeiro e investiu de forma significativa na experiência do cliente. Ao longo deste período, o novobanco reforçou a confiança junto dos seus clientes e consolidou a sua posição de liderança como banco preferencial para as PMEs em Portugal", acrescenta.

"A decisão do accionista maioritário de avançar com uma venda directa ao BPCE" também é explica, por entender representar "uma oportunidade estratégica, posicionando o novobanco para integrar um dos maiores e mais sólidos grupos financeiros Europeus. Ao integrar o novobanco no Grupo, nomeadamente ao lado das redes bancárias Banque Populaire e Caisse d’Epargne, o BPCE reforçará o seu papel como um importante parceiro de desenvolvimento da economia portuguesa. Através desta transação, o BPCE pretende facilitar o financiamento de empresas e os projetos das famílias nacionais, alargando igualmente a gama de serviços oferecidos aos clientes portugueses. O BPCE irá mobilizar a sua experiência para reforçar a criação de valor em estreita colaboração com o novobanco".

Este acordo é um momento de orgulho no percurso do novobanco e representa um forte reconhecimento da transformação que temos vindo a realizar. Ao integrar o BPCE, o novobanco ganha a força e a dimensão de um dos grupos financeiros mais sólidos da Europa, continuando a desenvolver a seu próprio percurso de sucesso. Esta transação reforça a nossa missão de apoiar as famílias e as empresas portuguesas, aprofunda o nosso compromisso com a economia nacional e assegura um futuro de longo prazo assente na solidez, na confiança e numa ambição conjunta. Este é um grande momento para o novobanco, e avançamos com confiança renovada e um propósito claro. Mark Bourke, CEO do novobanco

O BPCE tem o prazer de anunciar hoje o projeto de aquisição do novobanco em Portugal. Com quotas de mercado de 9% no segmento de clientes particulares e 14% no segmento de empresas, o novobanco apresenta sólidos fundamentos, um forte potencial de crescimento e um elevado nível de rentabilidade. Sendo uma entidade de referência na banca de proximidade em França, através das redes Banque Populaire e Caisse d’Epargne, o Grupo passará a ser também um operador relevante na banca comercial na Europa com a aquisição do novobanco, participando ativamente no financiamento da economia portuguesa. Os dirigentes e colaboradores do BPCE estão particularmente entusiasmados com a perspetiva de acolher o novobanco, a sua equipa de gestão e os seus 4.200 colaboradores no Grupo, para juntos escrevermos um novo capítulo de crescimento, inovação e desempenho na Europa. Nicolas Namias, CEO do Groupe BPCE

A partir de agora, o "BPCE irá proceder às diligências necessárias de forma a concluir o presente acordo. A conclusão da transação está prevista para ocorrer durante o primeiro semestre de 2026", frisa, ou seja dentro de um ano.

Na nota recorda-se que "o novobanco é o 4.º maior banco a operar no mercado português, servindo cerca de 1,7 milhões de clientes, com ativos totais de 42,4 mil milhões de euros e uma quota de mercado de aproximadamente 9% em dezembro de 2024. Enquanto principal banco independente no segmento empresarial em Portugal, o novobanco serve mais de 70% das grandes empresas e mais de 60% das PMEs, ocupando posições de liderança em produtos-chave como financiamento de médio-prazo, trade finance, leasing e factoring. É o parceiro de referência para empresas que impulsionam as exportações e a inovação em Portugal".

Além disso, "no segmento de retalho, o novobanco alcança cerca de 20% da população bancarizável em Portugal, combinando uma rede de 290 balcões totalmente renovados e 20 centros de empresas com fortes capacidades digitais. Com um foco claro na eficiência e na rentabilidade, o novobanco apresenta um dos rácios de eficiência (cost-to-income) mais competitivos do mercado e uma sólida capacidade de geração orgânica de capital. Emprega mais de 4.100 profissionais e está comprometido com o desenvolvimento de talento e a sustentabilidade, apoiando a comunidade através de iniciativas sociais, culturais e de inclusão financeira".

Advogam que a sua "missão" é "apoiar as famílias e as empresas portuguesas em todas as fases da sua vida, contribuindo para o desenvolvimento económico do país de forma sustentável e responsável".

Já sobre o Groupe BPCE, é "o segundo maior grupo bancário em França e o quarto maior da zona euro em termos de capital. Com cerca de 100.000 colaboradores, o grupo serve 35 milhões de clientes – particulares, profissionais, empresas, investidores e entidades públicas – em todo o mundo. Opera nas áreas da banca de retalho e seguros em França através das suas duas principais redes, Banque Populaire e Caisse d’Epargne, bem como através do Banque Palatine e da Oney. Desenvolve ainda a sua atividade a nível internacional através dos serviços de gestão de ativos e património da Natixis Investment Managers e da banca de investimento e financiamento da Natixis Corporate & Investment Banking".

Refira-se que "o BPCE emprega atualmente mais de 3.000 colaboradores em Portugal, um número que testemunha o seu compromisso de longo-prazo com o país. Desde 2017, a abertura de um centro de competências multi-negócios no Porto veio reforçar os seus laços locais. A solidez financeira do Grupo é reconhecida por quatro agências de notação financeira, com as seguintes classificações de dívida sénior preferencial de longo prazo: Moody's (A1, Outlook Estável), Standard & Poor's (A+, Outlook Estável), Fitch (A+, Outlook Estável) e R&I (A+, Outlook Estável)", conclui.