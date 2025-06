Vigilância das praias fora da época balnear será reforçada no próximo ano

As praias portuguesas vão ter, no próximo ano, vigilância fora da época balnear para se tentar evitar mortes por afogamento, anunciou hoje a ministra do Ambiente, em Carcavelos, no concelho de Cascais.

"Estamos também a rever o modelo para que no próximo ano, fora da época balnear, haja equipas mais flexíveis, mais ao fim de semana, dependendo do estado do tempo, para que haja vigilância durante todo o ano", disse Maria da Graça Carvalho, na cerimónia que assinalou o início oficial da época balnear na Praia de Carcavelos, no distrito de Lisboa.

Lembrando que este ano ocorreram "mortes fora da época balnear, em praias que não estavam vigiadas", a ministra disse querer "evitar que isso volte a acontecer ou, pelo menos, minimizar" a possibilidade dessa ocorrência.

Dois mortos, 14 salvamentos e 58 ações de primeiros-socorros nas praias portuguesas em maio é o balanço que a Autoridade Marítima Nacional (AMN) fez do primeiro mês da época balnear de 2025.

Segundo a AMN, foram registados, entre 01 e 31 de maio, 14 salvamentos, 58 ações de primeiros-socorros e duas vítimas mortais por afogamento, na praia de Pedrógão, no distrito de Leiria, zona balnear não vigiada à altura do acidente -- dia 25 - pois a época balnear só vigora naquela praia de 07 de junho a 14 de setembro.

Oficialmente, o início da época balnear ocorre em 01 de junho, mas os municípios são livres de a começar antes ou depois dessa data.