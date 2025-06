Von der Leyen e Metsola manifestam solidariedade da UE após de queda de avião na Índia

As presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, manifestaram hoje solidariedade da União Europeia (UE) com a Índia após a queda de um avião com mais de 200 pessoas, incluindo sete portugueses.

"Notícias desoladoras vindas da Índia com o trágico acidente de avião em Ahmedabad. As minhas mais sinceras condolências às famílias e entes queridos que estão a sofrer esta terrível perda", escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.

"Partilhamos a vossa dor. Caro Narendra Modi, a Europa está solidária convosco e com o povo da Índia neste momento de dor", adiantou a líder do executivo comunitário.

Através da mesma plataforma, Roberta Metsola disse ser "com grande pesar" que toma conhecimento "do trágico acidente ocorrido esta manhã no aeroporto de Ahmedabad, na Índia".

"Os meus pensamentos estão com todas as famílias e entes queridos dos passageiros e da tripulação, bem como com todas as pessoas afetadas por esta tragédia. A Europa está convosco neste momento difícil", concluiu a líder da assembleia europeia.

O avião que se despenhou hoje em Ahmedabad, oeste da Índia, era da Air India e transportava 244 pessoas num voo para Londres, noticiou a agência de notícias indiana.

Sete portugueses seguiam no avião que se despenhou na Índia, confirmou a companhia aérea e a direção de aviação local.

No seu 'site' oficial, a companhia aérea Air India confirma que o voo AI171, de Ahmedabad para Londres Gatwick, sofreu um acidente hoje após a descolagem, seguindo a bordo mais de 200 passageiros.

No voo, que partiu de Ahmedabad às 13:38, 169 dos passageiros são cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadiano e sete portugueses, de acordo com a Air India.

Segundo a mesma fonte, "os feridos estão a ser levados para os hospitais mais próximos".

A companhia aérea informa também que criou uma linha direta dedicada aos passageiros, no número 1800 5691 444, para fornecer mais informações.

A Air India assegura que está a cooperar totalmente com as autoridades que estão a investigar o incidente. O avião, um Boeing 787, que seguia para Londres, despenhou-se numa localidade perto do aeroporto de Ahmedabad, pouco depois de descolar, segundo a polícia.

Contactado pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, ainda está a tentar confirmar informações.