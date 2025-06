Pequeno avião com seis pessoas a bordo cai no mar ao largo de San Diego, EUA

As autoridades estão hoje a investigar a área marítima onde um pequeno avião com seis pessoas a bordo se despenhou no domingo, ao largo de San Diego, no estado norte-americano da Califórnia.

O bimotor Cessna 414 caiu por volta das 12:30 locais (20:30 de Lisboa), pouco depois de ter descolado, informou a Administração Federal de Aviação.

O aparelho tinha como destino Phoenix, de acordo com o 'site' da Internet de rastreamento de voos Flightaware.com.

Os investigadores encontraram destroços ainda no domingo, a cerca de oito quilómetros da costa de Point Loma, um bairro de San Diego que se projeta no oceano Pacífico, indicaram autoridades da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

A profundidade da água na área de busca é de cerca de 61 metros.

No seu comunicado inicial divulgado no domingo, a Guarda Costeira indicou estar à procura das seis pessoas que seguiam a bordo, cujas identidades não foram reveladas.

Um homem que estava a surfar quando o avião caiu disse ao canal NBC 7, em San Diego, que viu o aparelho descer a pique, depois voltar a subir para as nuvens antes de entrar novamente em queda e se despenhar na água.

"Da vez seguinte que ele saiu das nuvens, foi logo em direção à água. Quando assisti ao impacto, cerca de seis segundos depois, ficou tudo silencioso. Eu sabia que eles se tinham despenhado na água, de frente, a alta velocidade", declarou Tyson Wislofsky.

O acidente ocorreu menos de três semanas depois de outro Cessna se ter despenhado num bairro de San Diego, devido a nevoeiro, e ter matado seis pessoas.