Coreia do Norte suspende transmissão de mensagens pelos altifalantes na fronteira

A Coreia do Norte não transmitiu hoje mensagens direcionadas à Coreia do Sul através dos altifalantes que tem na fronteira, uma decisão interpretada como resposta ao gesto conciliatório do novo presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, que desligou os altifalantes de propaganda.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) confirmou, em comunicado, que "nenhuma emissão de som do Norte foi detetada em nenhuma região".

Os altifalantes norte-coreanos operavam intermitentemente desde julho de 2024.

Um funcionário do JCS, citado pela agência de notícias local Yonhap, afirmou que "desde a meia-noite que não foram ouvidas transmissões em nenhuma região".

Ainda assim, considera-se prematuro concluir se a suspensão será permanente.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul afirmou, em conferência de imprensa, que a medida norte-coreana "contribuiu para aliviar as dificuldades dos moradores nas áreas de fronteira, reduzindo as tensões militares entre as duas Coreias e dando um passo significativo para a reconstrução da confiança mútua".

Na quarta-feira, o exército sul-coreano desativou os altifalantes que transmitiam propaganda anti-norte-coreana ao longo da fronteira entre as duas coreias, uma medida que visa aliviar as tensões entre os dois países.

A Coreia do Sul tinha retomado as transmissões em junho do ano passado