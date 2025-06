7 em cada 10 infracções rodoviárias são excesso de velocidade

A campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa, promovida conjuntamente pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu de 4 a 11 de junho de 2025 e visou alertar os condutores para o risco da condução em excesso de velocidade, por ser uma das principais causas dos acidentes nas estradas.

Esta campanha contou, ainda, com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira na realização de ações de sensibilização, complementando o trabalho de fiscalização dos comandos Regionais da PSP.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, a campanha foi divulgada nos meios digitais e em cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas, em simultâneo, com as operações de fiscalização da GNR e da PSP, em Estarreja, Lisboa, Santa Maria da Feira, Torres Vedras e em Vila Nova de Gaia. Idênticas ações ocorreram nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Na campanha foram sensibilizados 781 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas as seguintes mensagens:

A velocidade é a principal causa de um terço dos acidentes mortais;

Quanto mais rápido se conduz, menos tempo se dispõe para imobilizar o veículo, face ao inesperado;

Na viagem de 20 km, aumentar a velocidade de 50 para 60 km/hora, permite ganhar apenas 4 minutos;

Viaje sem pressa, chegue com vida ao destino.

No âmbito desta Campanha, realizada entre 4 e 11 de junho, foram fiscalizados automaticamente por radar 6.739.552 veículos, dos quais 367.089 pelas Forças de Segurança (GNR e PSP) e 6.372.463 pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR.

As Forças de Segurança fiscalizaram, presencialmente, 58.839 veículos e condutores.

No total foram fiscalizados, quer através de meios automáticos, quer presencialmente, 6.798.391 veículos.

Do total de 6.798.391 de veículos fiscalizados, durante a campanha, registaram-se 30.718 infrações rodoviárias. Das 21.511 infrações relativas ao excesso de velocidade, 21.412 registaram-se no Continente e 99 nas Regiões Autónomas, tendo sido 5.238 detetadas pela GNR e 1.966 pela PSP.

Nesta campanha, registaram-se 2.891 acidentes, de que resultaram 11 vítimas mortais, 67 feridos graves e 909 feridos leves.

Relativamente ao período homólogo de 2024, verificaram-se menos 197 acidentes, mais seis vítimas mortais, mais 17 feridos graves e menos 37 feridos leves. As 11 vítimas mortais, 10 do género masculino e uma do género feminino, tinham idades compreendidas entre os 17 e os 73 anos.

Os 11 acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Aveiro (1), Beja (1), Braga (1), Coimbra (1), Faro (1), Leiria (2), Lisboa (2), Santarém (1) e Setúbal (1).

Estes acidentes consistiram em seis colisões (que envolveram 9 veículos ligeiros, 1 veículo pesado e 4 motociclos) e cinco despistes (que envolveram 2 veículos ligeiros, 2 motociclos, 1 ciclomotor e 1 quadriciclo). Os acidentes ocorreram, respetivamente, em cinco arruamentos, duas autoestradas, duas estradas nacionais, uma estrada municipal e uma em outra via.

Esta foi a sexta das 11 campanhas no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais cinco campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas, anualmente, pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas, segundo as recomendações europeias, para cada um dos anos. O PNF de 2024 consagrou como prioritários os temas velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

À semelhança de 2024, durante este ano serão realizadas campanhas de sensibilização e de fiscalização com as mesmas temáticas.

Das seis campanhas, que decorreram em 2025, foram realizadas 28 ações, durante as quais 4.404 pessoas foram sensibilizadas, presencialmente. Quanto às ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados, presencialmente, foi de 388.970. Por radar, foram controlados 34.147.851 de veículos.

A sinistralidade rodoviária não configura uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos seguros na estrada.

Acidentes com vítimas mortais:

4 de junho de 2025

Colisão frontal, na Estrada Florestal, em Gafanha da Boa Hora, Aveiro, entre um ligeiro de mercadorias e um pesado, da qual resultou na morte do condutor do veículo ligeiro. A vítima mortal, do sexo masculino, tinha 69 anos.

5 de junho de 2025

Despiste seguido capotamento, na EN114, ao Km 103,440, em Coruche, Santarém, de um veículo ligeiro do qual resultou a morte do condutor, do sexo masculino, de 73 anos.

6 de junho de 2025

Colisão, na Rua Duque Loulé, Vila Nova de Famalicão, de um motociclo com um veículo ligeiro, da qual resultou a morte do condutor do motociclo do sexo masculino, de 29 anos.

7 de junho de 2025

Colisão lateral, na Estrada Lagameças, no Poceirão, de um motociclo com um veículo ligeiro, da qual resultou na morte do condutor do motociclo. A vítima mortal, do sexo masculino, tinha 17 anos.

Despiste seguido capotamento, na A2, ao Km 166, em Ourique, Beja, de um veículo ligeiro do qual resultou a morte do passageiro. A vítima mortal, do sexo feminino, tinha 55 anos.

Colisão lateral, Rua Dr. António Brandão Vasconcelos, em Colares, de um motociclo com um veículo ligeiro, da qual resultou na morte do condutor do motociclo, do sexo masculino, de 52 anos.

8 de junho de 2025

Despiste na EN9, ao Km 38,8, em Mafra, de um motociclo, do qual resultou na morte do condutor do motociclo, do sexo masculino, de 46 anos.

Colisão na EM 526-1, na Guia, de um motociclo com um veículo ligeiro, da qual resultou na morte do condutor do motociclo. A vítima mortal, do sexo masculino, tinha 47 anos.

9 de junho de 2025

Despiste de um motociclo na Rua dos Monges de Cister, Benedita, do qual resultou na morte do condutor do motociclo, do sexo masculino, de 39 anos.

Colisão traseira, na A1, ao Km 193,200, em Ribeira de Frades, Coimbra, de um veículo ligeiro com um outro que se encontrava imobilizado e sinalizado na berma da AE, da qual resultou a morte do condutor do veículo que embateu na viatura parada. A vítima mortal, do sexo masculino, tinha 46 anos.

10 de junho de 2025