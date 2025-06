Director da PJ alerta para aumento da violência contra as mulheres mais jovens

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) alertou hoje para o aumento da violência e do discurso de ódio contra as mulheres, sobretudo em camadas mais jovens.

À margem do seminário sobre violência doméstica, que decorre hoje no edifício da PJ, Luís Neves defendeu que é necessário combater este tipo de violência contra as mulheres, crime que considerou "absolutamente intolerável", e deu como exemplo jogos 'online' em que o alvo são precisamente as mulheres e em que o objetivo é violar, abater e perseguir mulheres.

"Isto é absolutamente inqualificável, sobretudo quando estamos a falar de gente jovem", referiu o diretor nacional da PJ, dando como exemplo três detenções feitas por esta polícia e relacionadas com o crime de violação em apenas dez dias.

"Estamos a falar de violações de gente muito jovem em relações de proximidade. É intolerável termos mulheres como alvo a abater", acrescentou.

Luís Neves falou ainda sobre a investigação relacionada com o jovem de Santa Maria da Feira, de 17 anos, que foi recentemente acusado pelo Ministério Público de vários crimes, incluindo o de instigar um massacre no Brasil, em 2023.

Este jovem, descreveu o diretor nacional da PJ, recrutou e incentivou, sempre 'online', jovens no Brasil para que fosse feito um ataque em massa numa escola, sendo que neste momento a Polícia Judiciária está a trabalhar com a Polícia Federal do Brasil para que sejam identificados todos os autores do massacre que resultou na morte de uma jovem.

Além deste massacre, o jovem de Santa Maria da Feira, que vivia com os pais e se encontra detido desde o ano passado, estaria a planear matar pessoas em situação de sem-abrigo em direto para vender as imagens em 'streaming'.

"Foram também cometidas agressões sexuais a jovens mulheres, adolescentes, que foram violadas em grupo, incentivadas a partir da 'internet'. Essas mesmas vítimas, que foram duplamente vitimizadas, acabaram depois por ser pressionadas para se automutilarem sob pena de as imagens das violações serem difundidas", explicou ainda Luís Neves a propósito deste jovem de Santa Maria da Feira.

Para o diretor nacional da Polícia Judiciária, estes crimes "são sinais de que há um foco muito especial na mulher, nas mulheres jovens, em que são tratadas como coisas, são abusadas, são agredidas e violentadas".