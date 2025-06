Luso-americanos de Los Angeles celebram Dia de Portugal com foco na nova geração

A comunidade luso-americana de Artesia, no condado de Los Angeles, antecipou as comemorações do Dia de Portugal com uma celebração no domingo focada na nova geração de lusodescendentes, incluindo atuações folclóricas, acordeão, fado e poesia.

"Desta vez centrámos tudo na nossa juventude, para celebrar o orgulho e as tradições de Portugal", disse à Lusa Nancy Martinez, vice-presidente da direção do salão português Artesia Divino Espírito Santo em 2025.

"Se deixamos tudo na mesma, fica obsoleto", considerou a responsável. "Esperamos trazer uma vibração diferente. Às vezes a nossa juventude é esquecida, mas eles têm um sentido próprio de como veem Portugal e a nossa tradição", continuou. "Vamos abraçar isso e deixá-los fazer parte de uma coisa maior que nós".

O salão português de Artesia, uma comunidade a sul da baixa de Los Angeles, não tinha a tradição de celebrar o Dia de Portugal, visto que 10 de junho não é feriado nos Estados Unidos. Isso mudou nos últimos tempos, com a direção do salão a decidir que era importante celebrar a herança portuguesa neste dia.

Diego Gonzales, luso-americano de segunda geração com 16 anos, foi um dos protagonistas da celebração. Declamou um discurso sobre Luís Vaz de Camões, "Os Lusíadas" e o patriotismo.

"Conhecia o poema mas não conhecia a sua vida", disse à Lusa. "Achei-o fascinante, a forma como viveu a sua vida de uma forma muito portuguesa, navegando, lutando em batalhas", realçou. "É muito bom termos este ícone da cultura portuguesa para admirar, que não é só um jogador de futebol".

A comemoração incluiu um menu de carne de porco à alentejana, cerveja e vinho portugueses e um leilão de bolos e doces, como queijadas de caramelo. O lusodescendente Travis Raposo tocou acordeão e Jocelyn Teixeira cantou várias músicas portuguesas, incluindo "Canção do Mar" e "Laurindinha".

O presidente do salão para 2025, João Garcia, sublinhou que esta é uma comemoração que vai além do calendário e o Dia de Portugal é mais que um feriado. "Celebramos uma nação com alma, uma língua que canta e pessoas cujo espírito atravessou oceanos e gerações", descreveu Garcia.

"É um tributo à nossa identidade, cultura e história", salientou. "Do fado ao futebol, do bacalhau à saudade, a nossa cultura é rica, diversa e profundamente enraizada nos valores da família, perseverança e unidade".

O presidente da câmara de Artesia, Ali Taj, também esteve presente para sublinhar a importância da "cultura vibrante" e "herança rica" dos portugueses, que são uma comunidade importante na cidade.

A celebração coincidiu com a vitória de Portugal na Liga das Nações, com casa cheia para assistir ao jogo no bar do salão. O luso-americano Paul Menezes salientou esse feito ao dirigir algumas palavras às centenas de participantes em nome do cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira.

"Um grande agradecimento a todos os que estão aqui mantendo o calor da linda língua portuguesa e da linda nação de que somos muito orgulhosos e viemos celebrar", afirmou, em português.

A festa teve ainda atuações de fado e um rancho folclórico com os membros vestidos com trajes tradicionais de várias partes do país.