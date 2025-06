Ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, sofre apagão eléctrico total

Um apagão total deixou hoje sem luz a ilha canária de La Palma, habitada por 83.875 pessoas, confirmaram à agência espanhola de notícias, a Efe, as autoridades locais, adiantando que a eletricidade já está a ser restabelecida.

A queda no fornecimento ocorreu a meio da tarde "devido a um disparo da turbina de geração" que levou ao apagão, o que afetou um total de 50.289 fornecimentos, segundo informou a companhia elétrica Endesa à administração insular.

No gráfico da utilização energética em tempo real da empresa Red Eléctrica, gestora da rede em Espanha, foi registada uma queda para 1,2 megawatts, contra os 29 megawatts previstos, para alguns minutos depois cair totalmente para zero.

Os dados também mostram que o serviço já está a ser restabelecido em alguns pontos da ilha.

O Centro de Coordenação de Emergências 112 do Governo das Canárias informou que o problema já foi localizado e, até ao momento, não foram registados incidentes relacionados com o apagão.

Enquanto se trabalha para restabelecer o serviço, o Governo regional ativou o Plano Territorial de Emergência de Proteção Civil, acrescenta a Efe.

Desde maio, e contando o que aconteceu hoje, a ilha de La Palma sofreu seis incidentes com o seu abastecimento elétrico com as causas a variar desde avarias técnicas até danos causados por movimentos de terra em instalações subterrâneas.

Toda a Península Ibérica sofreu um apagão no passado dia 28 de abril, cujas causas ainda estão a ser investigadas, embora tenha sido descartada a hipótese de um ciberataque.