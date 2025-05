Plataforma europeia diz que Putin usa desinformação para justificar guerra na Ucrânia

A plataforma europeia EUvsDisinfo alertou hoje para desinformação veiculada por Putin, aquando do Dia da Vitória, que pretende reescrever a história e justificar a guerra na Ucrânia, realçando o perigo da desinformação russa ao mentir e distorcer impunemente.

De acordo com a plataforma, "o Kremlin fez todos os esforços em 9 de maio [hoje] para usar a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial há oitenta anos para reescrever a história e justificar a agressão atual da Rússia", acrescentando que o manual de desinformação do Kremlin foi colocado em ação com meses de antecedência.

Assim, a plataforma europeia fez uma análise ao discurso do Presidente russo, Vladimir Putin, dizendo estar "cheio de desinformação, revisionismo histórico e falsas equivalências".

Entre os aspetos destacados pela plataforma está a forma como Putin tentou justificar a guerra na Ucrânia, referindo honrar "todos os veteranos da Grande Guerra Patriótica", o que, na realidade, segundo a plataforma, significa um milhão de mortes na operação militar especial.

Putin refere também que os refugiados da Ucrânia são "pessoas retiradas que encontraram a sua segunda casa na Ásia central e na Transcaucásia [região do Cáucaso]", enquanto a plataforma defende que as pessoas deslocadas nos países vizinhos estão num processo de "russificação" levado a cabo pelo Kremlin sob o manto da guerra e da sua desinformação.

O Presidente da Rússia também evoca as lições da Segunda Guerra Mundial: "Lembramos as lições da Segunda Guerra Mundial", dando "a essas tradições, a essa grande herança [da Segunda Guerra Mundial] o maior lugar nos corações".

Para este aspeto, a plataforma salienta que o que Putin quer na realidade dizer é: "Continuaremos a usar a memória da Segunda Guerra Mundial para justificar a agressão atual da Rússia".

Neste sentido, a plataforma alerta para o perigo da máquina de desinformação russa continuar a mentir e distorcer a história impunemente.

As declarações do Presidente russo foram feitas hoje, no Dia da Vitória, o feriado secular mais importante da Rússia, pelo que Putin já tinha inclusive ordenado um cessar-fogo na Ucrânia de 08 a 10 de maio para assinalar a efeméride.

A EUvsDisinfo é composta por uma equipa de especialistas em desinformação, fazendo parte do serviço diplomático da UE.