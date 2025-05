Praticante de canyoning sofre queda no interior da ribeira do Cidrão

Um turista sofreu, ao início desta tarde, uma queda enquanto praticava canyoning na ribeira do Cidrão, situada na zona do Curral das Freiras.

O acidente ocorreu no interior da ribeira, junto à vereda do Cidrão, e a vítima encontra-se consciente, mas apresenta suspeita de entorse numa das pernas.

Inicialmente para o local, foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com dois bombeiros. No entanto, por ser uma zona de difícil acesso, também foi accionada a Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com 10 elementos e duas viaturas, para procederem ao resgate da vítima.

Posteriormente, o turista será encaminhado para o hospital.