"Precariedade disfarçada" e estudo sobre a pobreza destacados pela oposição

Lina Pereira, do JPP, questionou Paula Margarido sobre a ausência de qualquer referência ao estudo sobre a pobreza, realizado na Madeira e apresentado recentemente.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude explica que o estudo em causa não seguia os critérios do INE e da União Europeia, por isso foi necessário pedir mais dados. No entanto, destaca o facto de ter sido a Madeira a região do país que mais reduzia as assimetrias e as taxas de pobreza.

Manuel Gonçalves, do CH, denunciou as situações de empresas que recebem apoios para a empregabilidade e que promovem uma "precariedade disfarçada", não mantendo empregos permanentes.

A deputada também referiu as situações de pessoas que recebem apoios sociais e recusam propostas de emprego.

Paula Margarido garante que a fiscalização será feita e destaca o facto de a Madeira ter reduzido muito as taxas de desemprego.