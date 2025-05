JPP acusa o Governo de esconder os números das listas de espera

Lina Pereira, do JPP, voltou a questionar a secretária de Saúde e Protecção Civil sobre as listas de espera para actos médicos, depois de Micaela Freitas ter apresentado números da produção do SESARAM em 2024.

"É fácil falar de números da produção, quando não se conhece o número de pessoas que desesperam pelo acesso aos cuidados de saúde", afirmou a deputada.

Lina Pereira acusa o Governo Regional de esconder os números das listas de espera e de não respeitar os tempos máximos de resposta.