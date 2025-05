Cozinha sem vapores e ruído? É possível com o exaustor de placa BORA

Quem disse que fritar, grelhar ou cozinhar tem de deixar o ar saturado de odores e vapores? Com os exaustores de placa BORA, disponíveis na Raimundo Ramos, os cheiros ficam onde devem estar.

Graças a uma tecnologia inovadora baseada na mecânica dos fluídos, os vapores são aspirados directamente da panela, da frigideira ou do grelhador, antes sequer de terem hipótese de se espalhar. O resultado? Uma cozinha sempre fresca, um ambiente mais saudável e uma vista desimpedida, sem exaustores suspensos a obstruir o espaço.

Além disso, o BORA é surpreendentemente silencioso. Enquanto cozinha, consegue conversar sem ter de elevar a voz ou ouvir aquele zumbido constante dos exaustores tradicionais. Possui um design intemporal, uma operação intuitiva e componentes de limpeza fácil, que pode simplesmente remover e lavar à parte.

Fique a conhecer este equipamento através do Showroom da Raimundo Ramos, distribuidor exclusivo da marca na Região.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa.

A kitchen without steam and noise? It’s possible with the BORA cooktop extractor

Who says that frying, grilling, or cooking must leave the air saturated with odours and steam? With BORA cooktop extractors, available at Raimundo Ramos, smells stay where they belong.

Thanks to innovative technology based on fluid mechanics, steam is extracted directly from the pan, pot, or grill before it even has a chance to spread. The result? A kitchen that stays fresh, a healthier environment, and an unobstructed view without bulky overhead extractors in the way.

Plus, BORA is surprisingly silent. While cooking, you can have a conversation without raising your voice or hearing the constant hum of traditional extractors. It features a timeless design, intuitive operation, and easy-to-clean components, which can simply be removed and washed separately.

Discover this cutting-edge system at the Raimundo Ramos showroom, the brand’s exclusive distributor in the region.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products.