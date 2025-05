Jordânia retira centenas de turistas devido a inundações em Petra

As autoridades da Jordânia retiraram hoje centenas de turistas do sítio arqueológico de Petra, no sudoeste do país, na sequência de inundações provocadas por fortes chuvas, informaram fontes oficiais.

De acordo com o comissário do Departamento de Áreas Protegidas e Turismo da Autoridade Regional de Desenvolvimento e Turismo de Petra (PDTRA), Yazan Mahadin, as operações de evacuação foram conduzidas por equipas da Defesa Civil e da PDTRA.

O responsável não especificou quantas das 1.785 pessoas que estavam a visitar o local foram retiradas.

As chuvas intensas causaram inundações repentinas em vales e zonas baixas da região, mas não há registo de feridos.

Entre os locais afetados encontram-se o Tesouro (Al Khazna), o desfiladeiro Siq, o Mosteiro e os terraços do profeta Aarão, zonas habitualmente visitadas por turistas.

Em declarações à televisão estatal Al Mamlaka, Yazan Mahadin acrescentou que a venda de bilhetes para o local arqueológico foi suspensa ao início da tarde como medida de precaução.

A região foi atingida por uma depressão atmosférica que provocou ventos fortes, descida acentuada das temperaturas e chuvas torrenciais.

A PDTRA apelou ainda à população para evitar zonas de risco e seguir as instruções das autoridades.

Em 2022, chuvas semelhantes obrigaram à retirada de mais de 1.700 turistas. Em 2018, 12 pessoas morreram devido a cheias súbitas em várias regiões do país, incluindo Petra.

Classificada como Património Mundial da UNESCO, Petra é uma cidade arqueológica esculpida em rocha, datada do século V a.C., e constitui um dos principais atrativos turísticos da Jordânia.