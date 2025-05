Alunos da EB/PE Bartolomeu Perestrelo conquistam medalha de prata nas Olimpíadas de Física

Dois alunos da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo conquistaram a medalha de prata na Fase Nacional das Olimpíadas de Física, realizada este sábado, 31 de Maio, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Miguel Afonso Cairos Aleixo e José Simão Nóbrega Pinto representaram a escola madeirense na competição, após se destacarem na fase regional com uma medalha de ouro. A equipa participou no escalão A, destinado a alunos do ensino básico, e foi orientada por uma docente da disciplina de Física.

A fase nacional reuniu equipas de todo o País, apuradas nas provas regionais, e incluiu desafios teóricos e experimentais. As Olimpíadas de Física são promovidas pela Sociedade Portuguesa de Física com o objectivo de incentivar o interesse dos alunos pela ciência e premiar o mérito académico.

Os estudantes agora integram uma fase de preparação adicional, que poderá permitir a sua participação futura nas Olimpíadas Internacionais de Ciências, dentro de dois anos.

Em nota emitida, a Direcção Executiva da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo destaca que o resultado obtido "evidencia o compromisso da Escola com a promoção da excelência académica e científica, sendo igualmente revelador do potencial dos jovens madeirenses no panorama nacional".