A minha eleição para a Assembleia da República, na lista apresentada pelo Juntos Pelo Povo (JPP), pelo círculo da Madeira, representa muito mais do que uma vitória eleitoral. É um sinal claro de que há espaço, vontade e necessidade de uma política feita com seriedade, independência e compromisso genuíno com as pessoas.

É com profunda gratidão que agradeço a confiança dos eleitores. Este voto de confiança é, para mim em particular e para nós JPP, um motivo de orgulho, mas também um enorme reforço da responsabilidade que assumimos.

O JPP não nasceu dos corredores do poder, nasceu das ruas, da comunidade, da proximidade com as dificuldades sentidas pelas pessoas, da vontade de transformar, de fazer diferente e melhor.

Sei muito bem que os desafios que me esperam na Assembleia da República são enormes. A realidade das regiões autónomas continua a ser, muitas vezes, esquecida no debate político nacional. Mas tudo farei para mudar esse paradigma. Serei uma voz firme, livre e de causas no Parlamento Nacional. Uma voz que não permitirá que a Madeira e todas as ilhas que assolam este País, sejam tratadas como notas de rodapé nas políticas públicas nacionais.

Contudo, o meu e o nosso compromisso vai muito além das fronteiras insulares. Esta é também uma voz para todos os portugueses. Para quem vive nos grandes centros urbanos e para quem resiste no interior despovoado. Para os jovens que lutam por oportunidades e para os mais velhos que exigem dignidade. Para todos os que já não se reveem nas promessas vãs e na política de sempre.

Levarei comigo para a Assembleia da República a esperança de muitos e a vontade de todos aqueles que desejam uma política séria, transparente e comprometida com a verdade. Não prometemos tudo a todos, mas prometemos que estaremos presentes, atentos e determinados a dar voz a quem tantas vezes não é escutado.

A todos os que confiaram em mim e no JPP, o meu muito obrigado. Esta conquista é vossa. Esta voz será vossa. E não será calada.