Muita animação na Festa da Cerveja, Doses e Petiscos da Ribeira Brava

A Festa da Cerveja, Doses e Petiscos, na Ribeira Brava, prossegue esta sexta-feira, 23 de Maio, com muita animação.

Pelo palco localizado na marginal do concelho já passam hoje o Grupo de Alunos de Guitarra da Casa do Povo da Serra de Água, o grupo Spot The Difference, o Dul e Nouk White, e o DJ Sil.

Ver Galeria Foto Rodrigo Gonçalves / CMRB

Na noite deste sábado, sobem ao palco os Rainbow Flowers, Catarina Melim, João Vinagre acompanhado por André Renner e, para encerrar a noite, o DJ Bibox. O evento termina no domingo com as actuações de vários grupos tradicionais do concelho, seguidas de Roberto Jardim e da banda Os Lordes, que encerram a programação.