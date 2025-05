IL pede maior redução de impostos

A IL foi a primeira força política a ser recebida pelo secretário regional das Finanças, no âmbito da preparação do Orçamento da Região para o ano em curso.

No final do encontro com Duarte Freitas, o deputado Gonçalo Maia Camelo manifesto o desejo do partido de que a redução fiscal possa ir mais longe do que o previsto.

Camelo disse ser natural que o Orçamento seja muito semelhante ao apresentado no final do ano passado e que foi chumbado, até porque já está, de alguma forma em execução.

Ao governo, o IL manifestou o desejo de que o documento não abandone medidas programáticas de que são exemplo a não duplicação de serviços ou a necessidade de sair um funcionário para entrar outro.

Neste momento, o Governo ouve o CDS.